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Ukrayna lideri Zelenskiy’den Rusya Devlet Başkanı Putin’e çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:46
Ukrayna lideri Zelenskiy’den Rusya Devlet Başkanı Putin’e çağrı

Zelenskiy, soysal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın diplomatik formatları reddetmediğini vurguladı.

Putin’e Kırım ve Donbas’ı görüşme teklifinde bulunan Zelenskiy, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenmek istiyorum. Konuşmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Kırım’ın kimin olduğunu ve Donbas’ta kimin bulunduğunu konuşalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Zelenskiy, “Konuşmak için şu isimleri teklif ediyorum: Ben, siz (Putin), ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun bizi memnuniyetle kabul edeceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin teklifini dikkate alacaklarını belirterek “Nasıl bir görüşme formatı olduğunu ve sonuçlarını anlamak gerekiyor” dedi.

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Ukrayna
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