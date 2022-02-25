Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde ikinci gününe girilirken bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in üzerinde bir Rus uçağının vurulduğunu belirtti. Rus ordusu ise ilerleyişini sürdürerek başkent Kiev'e girdi. Hükümet binalarından silah sesleri yükseliyor. Öte yandan son gelen iki görüntü ise şoke etti. Ukrayna ordusu Odessa sahiline mayın döşemeye başladı ve sivil halka kamyonlardan silah dağıtılıyor.