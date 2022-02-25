Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzerinden bir gün geçti.
Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.
Sabah saatlerinde ise başkent Kiev'de art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in üzerinde bir Rus uçağının vurulduğunu belirtti.
Ukrayna Hükümet Danışmanı ise bugün Kiev'e tank saldırısı beklendiğini açıkladı. Öğle saatlerinde Rus tankları başken Kiev'e girmeye başladı.
Öte yandan Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan ilk vatandaşlar bugün 4 binden fazla geçişle Moldova'ya geliyor" dedi.