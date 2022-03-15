Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerde beşinci tur

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 20. gününde devam ederken taraflar barış görüşmeleri için bir araya gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege, Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi husunda konuşulduğunu açıkladı.