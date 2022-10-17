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Ukrayna-Rusya savaşının ön cephesinde düğün

Ukrayna-Rusya savaşı bütün şiddetiyle devam ederken cephe hattından evlilik haberi geldi. Savaş öncesi kuyumcu olan 31 yaşındaki Evhenia Emerald, Kharkiv'de Ukrayna cephesinde Evheniy Stypaniuk ile evlendi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 21:37
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Ukrayna-Rusya savaşının ön cephesinde düğün



Ukrayna-Rusya savaşı bütün şiddetiyle devam ederken yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Savaş bütün acılarıyla devam ederken hayatın deam ettiğine dair de güzel haberler geliyor. Ukrayna'nın Kharkiv kentinden gelen evlilik haberi de bunlardan biri.

Savaş öncesi Ukrayna'da kuyumculuk yapan Evhenia Emerald, Rusya'nın saldırısının ardından cepheye giderek keskin nişancı olmaya karar verdi.

Ukraynalılar tarafından "Kiev'li Jeanne d'Arc" olarak bilinen Emerald, savaş sırasında tanıştığı Evheniy Stypaniuk ile evlendi.

Emerald ve Stypaniuk düğün gününde bile cephede yer aldılar. Emerald,  Instagram'da onu beyaz bir elbise, kocasını da kamuflaj ceketi ve silah tutarken gösteren bir dizi fotoğraf yayınladı.

Emerald sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafların altına "Daha mükemmel bir düğün hayal edemezdim!" mesajını yazdı.

Jeanne d'Arc kimdir?

Jeanne d'Arc, Yüz Yıl Savaşı boyunca İngiltere'ye karşı ülkesi Fransa'ya memleketi Lorraine'deki cephelerden başlayarak manevi anlamda büyük destek olan ve sonradan ünü Fransa'nın dört bir yanına yayılmış bir Fransız Katolik azizesidir. 1431 yılında hayatını kaybetmiştir.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşEvlilik
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