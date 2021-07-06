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Ukrayna Savunma Bakanlığı, kadın askerlere topuklu ayakkabı ile talim yaptırma kararını savundu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bazı milletvekillerinin tepki gösterdiği, geçit töreninde yürüyecek kadın askerlere topuklu ayakkabıyla talim yaptırılması kararını savundu ve başka ülkelerin ordularında da topuklu ayakkabı giyildiğine işaret etti.

06 Temmuz 2021 Salı 15:18
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, kadın askerlere topuklu ayakkabı ile talim yaptırma kararını savundu

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın resmi haber ajansı Army Inform’da yer alan bilgiye göre Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan kadın askerler, Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığın kutlanacağı 24 Ağustos’ta düzenlenecek geçit töreninde yer alacak.

Army Inform’a yaptığı açıklamada kadın askerlerin geçit töreni için günde iki kez talim yaptığını belirten Binbaşı Yevgeniy Balabuşka, törende topuklu ayakkabıyla olacaklarını da teyit etti.

Savunma Bakanlığı’nın kadın askerlerin topuklu ayakkabıyla boy gösterdiği fotoğrafları yayınlamasının ardından bazı milletvekilleri duruma tepki gösterdi. Ukrayna Parlamentosu’nun Başkan Yardımcısı Yelena Kondratyuk, Savunma Bakanı Anrdrey Taran’a kararı yeniden değerlendirmesi çağrısı yaptı. Başka kadın vekiller de kararı eleştiren ortak bir açıklamada bulundu.

‘Askerlerin sağlığını olumsuz etkiler’

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina, Facebook hesabında topuklu ayakkabıların askerlerin muharebe becerileri için uygun olmadığını, geçit törenindeki yürüyüş biçimi göz önünde bulundurulduğunda bunun askerlerin sağlığını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Ukrayna ordusunda 57 bin kadının görev yaptığını hatırlatan Stefanişina, ülkesinde cinsiyet fark etmeksizin askerler arasında eşitlik prensibinin uygulandığını kaydetti.

Eleştirilerin ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, başka ülkelerden kadın askerlerin topuklu ayakkabıyla olduğu fotoğraflar yayınladı.

Ancak Stefanişina ve açıklamada imzacı olan diğer isimler NATO’dan bazı ülkelerde kadın üniformaları için topuklu ayakkabı temin edilse de bu ayakkabıların geçit törenlerinde yürürken kullanılmadığına dikkat çekti.

Vekiller bakanlığa topuklu ayakkabılar yerine başka ayakkabıların kullanılması çağrısı yaptı. Söz konusu isimler ayrıca bir danışman atanmasını, güvenlik ve savunma sektöründeki kadınların çalışma koşulları ve üniformaları hakkında ne düşündüğünü öğrenmek amacıyla bir araştırma düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:28
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