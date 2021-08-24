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Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı

Rus Haber Ajansı TASS’ın haberine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kabil'e giden Ukrayna tahliye uçağı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu.

24 Ağustos 2021 Salı 11:56
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Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı

Rus Haber Ajansı TASS, Kabil'e giden Ukrayna tahliye uçağının kaçırıldığını aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'a giden Ukrayna uçağının, İran'a uçan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını bildirdi.

Yenin, "Uçağımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı, uçak resmen bizden çalındı. Ukraynalıları tahliye etmek yerine uçak İran'a gitti. Sonraki 3 tahliye girişimimiz de başarılı olamadı çünkü vatandaşlarımız havaalanına giremedi" diye konuştu.

Ukrayna, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini bildirdi.

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