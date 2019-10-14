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Ukrayna, Türkiye’ye nota verdi!

Rusya'ya dahil edildikten sonra seçilen bazı Kırım politikacılarının İstanbul’daki Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi toplantısına davet edilmesi Ukrayna tarafından tepkiyle karşılandı. Ukrayna hükümeti Kiev’deki Türkiye Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak nota verdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:45
Ukrayna, Türkiye’ye nota verdi!

Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı işgal ederek, tartışmalı bir referandumla kendisine bağlamasını Türkiye yıllardır kabul etmiyordu. Ancak bu politika, bu hafta tamamen değişti ve İstanbul'da TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi toplantısına Kırım Rusya'ya dahil edildikten sonra seçilen politikacılar davet edildi. Üstelik aralarında Kırım'dan gelen bu tartışmalı politikacıların da olduğu toplantı katılanlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabul etti.

TÜRKİYE’YE NOTA VERDİ

Ukrayna hükümeti bunun üzerine Kiev'deki Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi. Ukrayna'nın Türk Büyükelçi'yi çağırarak nota verdiği, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması ile de duyuruldu. Ukrayna açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında yasadışı olarak seçilen politikacılarla görüşmesi endişe uyandırıyor. Ukrayna söz konusu görüşme ile ilgili Türkiye'ye itiraz notasını gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
UkraynaTürkiye
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