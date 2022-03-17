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Ukrayna ve Rusya arasında 15 maddelik barış planı iddiası

Kiev ve Moskova arasındaki barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna'nın tarafsızlığını ilan etmesi ve silahlı kuvvetlerinde sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya'nın geri çekilmesini içeren 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.

17 Mart 2022 Perşembe 10:17
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Ukrayna ve Rusya arasında 15 maddelik barış planı iddiası
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İngiliz Financial Times Gazetesi, Rusya ile Ukrayna arasında 15 maddelik geçici bir barış planı olduğunu öne sürdü. Bu maddelere göre, ateşkes sağlanacak, Ukrayna tarafsızlığını ilan edecek ve silahlı kuvvetlerinin sınırlandırılmasını kabul edecek. Ardından, Rusya, ukrayna'dan çekilecek.

Financial Times, ayrıca tarafların 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydettiğini iddia etti ve haberini müzakerelerle bağlantılı 3 kişiye dayandırdı.

Bununla birlikte, geçiçi barış planına göre Ukrayna, NATO'ya katılma hedefinden vazgeçecek, yabancı ülkelerin askeri üslerine veya silahlarına ev sahipliği yapmacağı garantisi de verecek.

Bunun karşılığında Ukrayna; ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerden koruma sağlayacak.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Ukrayna'nın tarafsızlığının Avusturya veya İsviçre modeli olabileceğini dile getirdi.

Sözü geçen 15 maddelik taslağın ilk olarak Pazartesi günü müzakere edildiği de gelen haberler arasında bulunuyor.

Diğer taraftan, Batı ülkelerinin vereceği güvenlik garantileri konusunda, Kırım ve Donbas bölgesinin statüsünün uzlaşma konusunda engel çıkarabileceği belirtiliyor.

Ukrayna tarafı ise anlaşma için öncelikli olarak Rus askerlerinin çekilmesini de şart koşuyor

Ukrayna tarafı, Rusya'nın samimiyeti konusunda da kaygılı.. ukraynalı yetkililer, rusların cepheye mühimmat ve asker sevikayatı yapabilmek için zaman kazanmaya çalıştığından endişe ediyor.

financial times ta çıkan barış planı iddiası kremlin'e de soruldu. kremlin, "herhangi bir anlaşmayı açıklamak için erken" değerlendirmesinde bulundu.

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