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Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor

Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna'da ayrılıkçıların elindeki Donetsk şehrinin merkezinde çok sayıda patlama duyuldu. Bununla birlikte, Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya her an bir saldırı başlatabileceğini öne sürdü. Psaki, ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna krizini görüşmek üzere gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı.

20 Şubat 2022 Pazar 12:59
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Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor
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Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'da  ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk şehrinin merkezinde merkezinde çok sayıda patlama duyuldu.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığına göre, Donetsk'te hoparlör aracılığıyla yapılan anonsta vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Ancak, patlamaların kaynağı netlik kazanmadı.

ABD, RUSYA HER AN SALDIRABİLİR

Diğer taraftan, Beyaz Saray,  Rusya'nın Ukrayna'ya her an bir saldırı başlatabileceğini iddia etti.

Açıklama Beyaz Saray'dan geldi.  ABD Başkanı Joe Biden'ın, düzenli olarak Ukrayna krizine ilişkin bilgilendirildiği vurgulandı.

Biden'ın son durumu görüşmek üzere bugün ulusal güvenlik konseyini toplayacağı belirtildi. Beyaz Saray Rusya'nın her an saldırıya başlayabileceğini savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna krizini görüşmek üzere gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı.

BİDEN ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ TOPLAYACAK

Yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'da gelişen durumu izlemeye devam ediyor ve sahadaki olaylar hakkında ulusal güvenlik ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. (Ulusal güvenlik ekibi) Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini teyit etti" dedi.

Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında müttefik ülke liderleri ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi aldığını kaydeden Psaki, "Başkan öğleden sonra Ukrayna'daki durumla ilgili Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak" denildi.

Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiği ve Rus ordusunun Kiev'e saldıracağını tahmin ettiklerini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusya
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