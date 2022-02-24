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Ukrayna'ya ikinci dalga saldırılar başladı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırında hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:44
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Ukrayna'ya ikinci dalga saldırılar başladı
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Rusya Ukrayna'ya saldırı başlattı. Ardından başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrinde patlama sesleri duyuldu.

Kiev’de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırı başlatıldı

Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" sözleriyle operasyonu başlattığını duyurdu.

Ukrayna'da patlama sesleri: Kiev'de sirenler

Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyulmaya başladı.

Kiev'de halk şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyulmaya başlandı.

Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik oluştu.

İnsanlar ayrıca benzin istasyonları ve bankamatikler önünde de kuyruklar oluşturdu.

Reuters haber ajansı, Rus birliklerinin Ukrayna'nın Mariupul ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurmuştu.

Sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mümkün olduğunca evde kalın" diyerek ve ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Flightradar24 veri izleme web sitesi, Ukrayna hava sahasında uçuşların kısıtlandığını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin üzerine Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

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