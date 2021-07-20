Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"
"Senin sonun ölüm seni bu...
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı

Ukrayna’da azot fabrikasında patlama

banner102

Fabrika çalışanlarının tahliye edildiği bildirildi.

20 Temmuz 2021 Salı 22:26
35 Okunma
Ukrayna’da azot fabrikasında patlama

Ukrayna'nın Rivne Oblastı'nın Rivne kentinde yer alan 'Rivneazot' isimli azot fabrikasında patlama meydana geldi.

Yaşanan patlamanın ardından fabrikadan yükselerek gökyüzünü kaplayan turuncu dumanlar, rüzgarın da etkisiyle kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.

Rivne Oblastı Valisi Vitaliy Koval, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını ve fabrikadaki çalışanların ise bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

Rivneazot fabrikasının bağlı olduğu Group DF şirketi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın fabrikada nitrik asit atölyesindeki bir boru hattında meydana geldiği, fakat patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediği ifade edildi.

Patlamanın sonucunda ortaya çıkan turuncu duman buluntunun ise çevredeki vatandaşlara herhangi bir hayati tehlike oluşturmadığını belirten Group DF, vatandaşların pencerelerini bile kapatmalarına ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Ukrayna polisi tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın ardından polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 116 bine çıktı
Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 116 bine çıktı
Miçotakis: Türkiye tehditlerle dolu çıkmaz yolu terk etmelidir
Miçotakis: Türkiye tehditlerle dolu çıkmaz yolu terk etmelidir
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak S-400 açıklaması
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak S-400 açıklaması
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim