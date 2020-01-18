Ukrayna’da Başbakanın istifası kabul edilmedi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, kendisi için 'ekonomiden anlamıyor' diyen Başbakan Oleksiy Honcharuk'un istifasını kabul etmedi.

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk'un Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirdiği bir ses kaydı internete düştü. Ses kaydından Cumhurbaşkanı Zelenskiy için 'ekonomiden anlamıyor' diyen Başbakan Honcharuk olayın ardından istifasını sundu.

Ağustos 2019'da göreve gelen Honcharuk "Cumhurbaşkanı'na olan saygımı ve güvenime ilişkin şüpheleri ortadan kaldırmak için istifa dilekçesi sundum" diye konuştu.

Ancak Cumhurbaşkanı Zelenskiy, kendisini eleştiren Başbakan Honcharuk'un istifa talebini reddetti. Uzmanlar karar nedeniyle, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin politik bir kriz yaratmak istemediği yorumları yaptı.