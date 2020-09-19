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Ukrayna’da bir kadın eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı

Ukrayna’da Novobuzka Merkez Hastanesi’nde hastanın ameliyatla kesilen bacakları, eşine bir torbada içerisinde konularak verilmesi ülkede infial yarattı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 11:05
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Ukrayna’da bir kadın eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı

Olay, Ukrayna’nın Mıkolayiv kentinde meydana geldi. Novobuzka Merkez Hastanesi’nde bir kişinin ameliyatla kesilen bacakları, bir torbada içeriside eşine teslim edildi. Ülkede infial yaratan olayda, hastanenin kadına bacakları teslim ettiği sırada ne yapması gerektiği de belirtildi. Torbayı alan kadının ilk başta yaşadığı durumun farkına varamadığı, daha sonra bayıldığı aktarıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanede geri dönüşüm ve imha merkezinin bulunmadığı ifade edildi. Hastanedeki görevlilerin kadına gerekli talimatları verdiği ancak kadının durumu tam olarak anlayamadığı belirtildi. Sağlık Müdürlüğü, olayın mahkemeye taşındığını ve geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

DHA

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