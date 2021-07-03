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Ukrayna'da kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesine tepki yağdı

Ukrayna’da resmi tören provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesi ülke genelinde tepkilere neden oldu.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:59
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Ukrayna'da kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesine tepki yağdı

Ukrayna Meclisi Başkan Yardımcısı Elena Kondratyuk, Savunma Bakanı Andrey Taran’a tepki göstererek, "Bu saçmalığı Ukrayna Savunma Bakanlığı sitesinde gördük. Sayın Savunma Bakanı, siz ülkemizi ve ordumuzu NATO standartlarına bu şekilde mi yaklaştırıyorsunuz? Bu bir aşağılamadır" dedi.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından önümüzdeki ay bağımsızlığının 30. yılını kutlamaya hazırlanan Ukrayna'da kadın askerlerin resmi tören provası ülke gündemine oturdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından provaya dair paylaşılan fotoğraflarda kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürütüldüğü anlara tepki yağdı. Her gün 07.30-08.30 ve 15.00-18.00 saatleri arasında 4 saatlik provalarda topuklu ayakkabı giydirilmesine yönelik çok sayıda kişi, bunun haksız bir uygulama olduğunu dile getirdi. Eski askerler, eleştirmenler ve gazetecilerin çoğu, ülkede birçok problem varken, başka problemler çıkarmanın gereksiz olduğunu belirtti.

"Bu bir aşağılamadır"
Ukrayna Meclisi Başkan Yardımcısı Elena Kondratyuk karara tepki gösteren Ukraynalı bürokratlardan yalnızca birisi. Kondratyuk yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran’a tepki göstererek, "Bu saçmalığı Ukrayna Savunma Bakanlığı sitesinde gördük. Sayın Savunma Bakanı, siz ülkemizi ve ordumuzu NATO standartlarına bu şekilde mi yaklaştırıyorsunuz? Bu bir aşağılamadır" şeklinde konuştu. Karara tepki gösteren bazı milletvekilleri de Ukrayna Meclisi’nde Savunma Bakanı Taran’ın yanına giderek kendisine topuklu ayakkabı hediye etti.
İktidar partisi milletvekillerinden İrina Vereşuk da yaptığı açıklamada Taran’a tepki göstererek, "Sayın Bakan’ın bugün aldığı topuklu ayakkabılar, reform yapma ve tutumu değiştirme zamanının geldiğinin sembolik bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.07.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
UkraynaTopuklu Ayakkabı
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