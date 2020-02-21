Ukrayna’da 'koronavirüs' protestosu arbedeye dönüştü: 10 yaralı

Covid-19 (koronavirüs) salgınının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen 48’i Ukraynalı olmak üzere 77 kişiyi taşıyan uçak dün Ukrayna'nın Harkov kentine iniş yaptı. Ukraynalılar, Çin’den gelen kişileri virüs taşıma ihtimaline karşı şehirlerinde istemediklerini belirterek protesto düzenledi. Karantina altına alınacak kişilerin otobüslerle taşınacağı güzergahta polis önlem aldı alncak öfkeli göstericiler Çin'den gelenleri taşıyan bu otobüsleri taş yağmuruna tuttu.

9 POLİS YARALANDI

Polis bu eylemcilere ve hastane önünde barikat kuran göstericilere müdahale etti. Yerel medya, yaşanan arbedelerde 9’u polis 10 kişinin yaralandığını ve 24 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.