Ukrayna’da öldürüldü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 17’nci gününde Rus birlikler, bugün, Kiev yakınlarındaki petrol depolarını ve donmuş gıda depolarını havaya uçurarak başkente ilerleyişini sürdürüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir istihbarat bilgilendirmesine göre, şehre yaklaşan büyük araç konvoyu muhtemelen savunmasını kuşatmak amacıyla daha geniş bir alana dağılmaya başladı ve başkentin kuzeybatısında çatışmalar şiddetlendi.

Dün Ukrayna, Üçüncü Rus Tümgeneral, Doğu Askeri Bölgesi’nin 29. Kombine Silah Ordusu’ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov’un Ukraynalı askerler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

‘SAVAŞIN SON ÖNEMLİ ZAİYATI’

Ukrayna, Tümgeneral Andrei Kolesnikov’un ölümünü “savaşın son önemli zayiatı” olarak duyurdu.

İngiliz The Times gazetesine konuşan Batılı bir yetkili, şiddetli direnişle karşılaşan Rus generallerin ‘korkmuş’ olduğunu ve ‘karar vermekte zorlandıklarını’ öne sürdü.

Kolesnikov’un ölümü, Ukrayna’nın şiddetli direnişiyle karşılaşan ve yiyecek, yakıt ve mühimmatı azalmaya başladığı iddia edilen Rus kuvvetlerine önemli bir darbe olarak nitelendirildi.

Beş gün önce 41. Ordu genelkurmay başkanı 45 yaşındaki Tümgeneral Vitaliy Gerasimov, diğer üst düzey subaylarla birlikte doğudaki Harkov kentinin dışında öldürülmültü. Geçen hafta da Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu komutan yardımcısı 47 yaşındaki Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, güneydoğu liman kenti Mariupol yakınlarında bir keskin nişancı tarafından öldürülmüştü.

İngiliz basını, arka arkaya üst düzey generallerin öldürülmesini ‘Putin’e soğuk duş’ olarak yorumladı ve Rus birliklerin ‘motivasyonunun azaldığını’ öne sürdü.

Dün de Putin’in başarısız istihbarat ve zayıf strateji verdiği için Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne öfkelendiği ve üst düzey generalleri görevden aldığı öne sürülmüştü.