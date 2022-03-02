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Ukrayna’da sivil barikat!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yedinci gününde bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rus işgaline karşı kurulan sivil barikatın görüntüleri tüm dünyada gündem oldu. Gelen görüntülerde, Ukraynalı vatandaşların barikat kurarak Rus askeri konvoyunun ilerleyişini durdurduğu görülüyor.

02 Mart 2022 Çarşamba 14:27
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Ukrayna’da sivil barikat!
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 7'nci güne girildi. Ukrayna şehirlerinden bomba ve siren sesleri yükselirken, dünyadan Rusya'ya tepki ve yaptırım, Ukrayna'ya destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bölgeden gelen son görüntülerde de Ukraynalıların barikat kurarak Rus ordusunun geçişini engellemeye çalıştığı görüldü.

UKRAYNALILAR DİRENMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısı sürüyor. Bölgeden de yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'da halk Rus ordusunun önüne geçerek ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Çarpıcı görüntülerde halkın barikat kurarak Rus ordusunu engellemeye çalıştığı görülüyor.

Direnişçilerin görüntüleri, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporozhye bölgesinde yer alan Energodar'da kaydedildi. Rus işgalcilerin geri çekildiği ancak yeniden saldırıya hazırlandığı bildiriliyor.

RUSYA KAMU BİNALARINI HEDEF ALDI

Ukrayna'nın Harkiv kentine yine bir saldırı düzenlendi. Bu sabahki saldırılarda Harkiv merkezdeki kamu binaları hedef alındı. Yetkililere göre, Ukrayna'nın ikinci büyük şehrinde yerleşim yerlerine ve yerel yönetim binasına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 yaralandı.

RUS ORDUSUNUN HEDEFİNDE KİEV VAR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın saldırısının 7. gününe ilişkin resmi sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus güçlerinin kuzey ve kuzeybatıdan başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalıştığı belirtildi. Rus güçlerinin Sumi, Lebedyn ve Okhtyrka kentlerini ele geçirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, Donetsk bölgesinde, Rus güçlerinin Mariupol kentini çevrelemeye çalıştığı kaydedildi.

Karadeniz Operasyonel Bölgesi'nde de Rusların bir deniz grubu konuşlandırdığı ve karaya çıkarma yapmak için hazırlıklara devam ettiğine işaret edildi.

Rus güçlerinin ilerlemekte başarısız olduğu savunulan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait kritik altyapıların bombalandığı aktarıldı.

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