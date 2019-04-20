Ukrayna’da yarın halk ikinci kez sandık başına gidiyor

Geçen ay sonunda yapılan seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.



Poroşenko’nun devlet başkanlığı süresinin sona erecek olması nedeniyle yapılan seçimlerin ikinci turunda yaklaşık 30 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.



Yaklaşık 5 milyon Ukrayna vatandaşının yaşadığı Donbas ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da sandık kurulamayacak.



Oy kullanma işlemi yarın sabah yerel saatle 08.00’de başlayacak, saat 20.00’de sona erecek.



Son kamuoyu araştırmalarına göre, anketlerden birinci çıkan komedyen Vladimir Zelenskiy başkanlık yarışında favori gösteriliyor.



Kamuoyu araştırma şirketi Rating Group’un anket sonucuna göre, Zelenskiy oyların yüzde 73’ünü alırken, Poroşenko ise yüzde 27’de kalıyor.Ülkedeki seçim yasasına göre yarın yapılacak devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemi bittikten sonra en geç 1 Mayıs’a kadar resmi sonuçların açıklanması gerekiyor.Seçimden birinci çıkan aday 31 Mayıs’a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayacak.Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu.Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler, yarın yapılacak ikinci tura kalmıştı.