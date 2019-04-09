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Ukrayna’da yolsuzluğa karşı flaş adım… Devlet işletmesi yöneticilerine yalan makinesi testi

Ukraynada yolsuzluk iddialarının hedefindeki devlet savunma sanayi işletmesi Ukroboronprom´un yöneticilerinin yalan makinesinden geçirilmesi kararlaştırıldı.

09 Nisan 2019 Salı 15:10
Ukrayna’da yolsuzluğa karşı flaş adım… Devlet işletmesi yöneticilerine yalan makinesi testi
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Ukrayna hükümeti, kamu işletmelerinde ve devlet kontrolündeki anonim şirketlerde yolsuzluklara yönelik ek önlemlerin alınması kararını onayladı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Savunma sanayi alanındaki kamu alımlarında şeffaflığın artırılması, işletmelerin yönetimlerinin faaliyetlerindeki yolsuzluk risklerinin denetimi amacıyla ek önlemler içeren plan kabul edildi. Bu denetimlerde yalan makinesi kullanılabilmesi de öngörülüyor” denildi.

Yeni düzenlemede, Ukrayna devlet savunma sanayi işletmesinin yöneticilerinin uluslararası uzmanların desteği ile denetlenebileceği belirtiliyor.

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RUSYA’DAN GETİRİP UKRAYNA’DA SATIŞ İDDİASI

Ukrayna’da internet üzerinden kısa süre önce yayımlanan bir araştırma dosyasında, Devlet Başkanı Poroşenko´nun yakın çevresinden kişiler de dahil olmak üzere birçok üst düzey ismin savunma alanında Rusya ile bağlantılı yolsuzluklara karıştığı iddiası ortaya atılmıştı.

Savunma alanında yapılan 250 milyon grivnalık (9,2 milyon dolar) kamu alımlarıyla ilgili yolsuzluklara, daha önce Devlet Başkanı Poroşenko´nun iş ortağı olan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Oleg Gladkovskiy´nin de karıştığı iddia edilmişti.

Gladkovskiy´nin oğlu İgor Gladkovskiy´nin ve arkadaşlarının, Rusya´dan naylon şirketler aracılığıyla kaçak yolla getirilen askeri mühimmatları Ukrayna´da 2-4 kat daha pahalı fiyata sattıkları öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
YolsuzlukUkraynaHaber
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