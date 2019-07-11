Ukraynalı çete yüzlerce turistin kabusu oldu!

Takvim gazetesinden Aykut Soncu'nun haberine göre, Ukrayna'da Türkleri hedef alan bir çete, ayarladığı kadınlar ile ülkeye yalnız giden Türk erkeklerini tuzağa düşürdü. Kadınlar, kurbanlarını kent merkezlerine uzak olan restoranlara çağırdı.

Habere göre, daveti kabul eden turistler de gittikleri yerlerde kadınlarla alkol almaya başladı. Bir süre sonra ise kadınlar, çeşitli bahanelerle masadan kalktı. Gelen hesapla şoke olan kurbanların, hesaba itirazları ile işe yaramadı. Turistlerin kartlarına zorla el koyan işletme sahipleri, kartlardan ortalamanın üstünde tutarlarda çekim yaptı.