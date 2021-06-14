Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı açıklandı

NATO Zirvesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Rusya- Ukrayna krizini yeni bir safhaya taşıyacak bir gelişme yaşandı.

NATO'NUN YENİ ÜYESİ OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu.

NATO, DAHA ÖNCE DESTEK VERMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek NATO'nun desteğini iletmişti.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile NATO zirvesi öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NATO üyelerinin Ukrayna'yı somut kararlarla desteklemesinin zamanı olduğunu belirtti. Zirve öncesi Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açık bir perspektifin önemini vurguladığını aktaran Zelenskiy, ayrıca savunma alanında iş birliğini de görüştüklerini dile getirdi.

ZELENSKIY-STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü. Görüşme sonrasında Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep ettiği belirtilmişti.

Zelenskiy NATO üyeliğinin Rusya'ya verilmiş gerçek bir mesaj olacağını ifade ederek, "NATO, Donbass'taki savaşı sona erdirmenin "tek yolu"." ifadelerini kullanmıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.