Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...

Ülke tarihinin en korkunç pedofili vakası!

Fransa'da 68 yaşındaki emekli bir cerrahın 30 yıl boyunca 349 çocuğu suistimal ettiğinden şüphe ediliyor.

22 Aralık 2019 Pazar 17:25
Ülke tarihinin en korkunç pedofili vakası!

Ülke tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec, dört çocuğa cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mart ayında hakim karşısına çıkacak.

Cerrahın, kendisine yöneltilen suçları 30 yıl boyunca görev yaptığı Fransa’nın orta ve batı kesimlerinde işlediği düşünülüyor.

Euronews’ün haberine göre; soruşturmayı derinleştiren yetkililerin ele geçirdiği cerraha ait günlükler tablonun daha da korkunç olabileceğine işaret etti.

Souarnec’in çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu günlüklerde, taciz ve tecavüz olaylarını kaleme aldığı öğrenildi. Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, Scouarnec’in en az 349 çocuğu suistimal etmiş olabileceğini ifade etti.

MAĞDURLARIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Günlükler sayesinde mağdurları ulaşmaya başaran polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu. Bunlardan 197’si Scouarnec’ten şikayetçi oldu. Savunma avukatları ise günlüklerde yazanların ‘yalnızca fantezi’ olduğunu savundu.

2005 yılında çocuk pornografisi içeriği barındırmaktan 4 ay ertelenmiş hapis cezası alan cerrah, zaman aşımından dolayı bir çok suçlamadan yargılanamayacak.

13-17 Mart arası duruşması görülecek olan Scouarnec en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Anahtar Kelimeler:
PedofiliFransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı
ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı
Dünyanın İlk Yüzen Nükleer Güç Santrali Faaliyete Geçti
Dünyanın İlk Yüzen Nükleer Güç Santrali Faaliyete Geçti
Dünyanın en büyük piyangosu çekiliyor: 2.38 milyar euro dağıtacak
Dünyanın en büyük piyangosu çekiliyor: 2.38 milyar euro dağıtacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim