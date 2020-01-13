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Ülkede panik: Volkanik tsunami uyarısı verildi: 16 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'in Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik ülkede paniğe sebep oldu... Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarda volkanın etrafa püskürttüğü kül ve dumanla birlikte yıldırımlar da dikkat çekiyor.

13 Ocak 2020 Pazartesi 11:30
Ülkede panik: Volkanik tsunami uyarısı verildi: 16 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'in Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik bölgede paniğe sebep oldu… Turistlerin yoğun olarak tercih ettiği ülkenin başkenti Manila’da eğitime ara verildi. Turistik ada ve çevresinden 16 bin insan tahliye edildi. Yetkililer tehlikeyi göz ardı eden bazı “heyecan meraklısı” turistin ise volkanı görebilmek için yanardağa en yakın kasabalara gittiğini aktardı.

16 binden fazla insan bölgeden tahliye edildi.

Reuters’a konuşan turist Benny Borenstein, “Bu hayatta bir kere görebileceğimiz bir deneyim” diyerek Taal Yanardağı’nın 32 kilometre uzağındaki Tagaytay kentinden fotoğraf çektiğini söyledi.

Başkent Manila’da okullar tatil olurken, 16 binden fazla insan tahliye edildi.

Manila Uluslararası Havaalanı’ndan dün 240’tan fazla uçuş iptal edilirken bugün uçuşların kısmen yeniden başlatıldığı açıklandı. Bölgede elektrik ve su kesintileri yaşandığı açıklanırken Reuters, kağıt maskelerin tamamen tükendiğini aktardı. Yetkililer toz ve duman dolayısıyla yaşamın olumsuz etkilendiğini açıklarken, “Eğer dışarı çıkacaksanız, bu maskeleri takın” duyurusunu yaptı. Sülfür kokusunun baskın olduğu bölgede çok sayıda insan yüzünü bez mendil ile kapattı.

Reuters’ın abonelerine servis ettiği fotoğraf korkutucu manzarayı gözler önüne serdi.

DÜNYANIN EN KÜÇÜĞÜ
Dünyanın en küçük aktif yanardağı Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik üzerine yanardağ çevresinde yaşayanların tahliyesi sürüyor. Sismologlar, yanardağın volkanik faaliyetlerinin hızla yükseldiğini ve şaşırtıcı boyutlara ulaştığını belirtiyor. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü araştırma baş uzmanı Maria Antonia Bornas “Magma tespit ettik. Halen derin, yüzeye ulaşmadı. Yine de her zaman tehlikeli bir patlama bekleyebiliriz” şeklinde açıklama yaptı.

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