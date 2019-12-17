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Ülkede reform kaosu: Avrupa Birliği’nden ayrılabiliriz

Avrupa ülkesi Polonya'da hükümetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin hakimlerin görevden almanın önünü açan yasa tasarısının yarattığı karmaşa devam ediyor... Yargı bağımsızlığını sorgulayan hakimlerin görevden alınmasının önünü açan tasarının ardından Yüksek Mahkeme, "Milliyetçi yönetimin planları yüzünden Polonya Avrupa Birliği'nden ayrılabilir" açıklamasını yaptı.

17 Aralık 2019 Salı 17:48
Ülkede reform kaosu: Avrupa Birliği’nden ayrılabiliriz

Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin yargı reformlarını sorgulayan ve eleştiren yargıçların görevden alınmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili tartışmalar dinmek bilmiyor… Hukuk ve Adalet Partisi’nin meclise sunduğu yasa tasarısına tepki gösteren Yüksek Mahkeme’den bugün flaş bir açıklama geldi.

Hükümetin, yolsuzlukla mücadele için gerekli olduğunu iddia ettiği reformlarla ilgili açıklama yapan Yüksek Mahkeme, “Polonya yasaları ile AB yasaları arasında yaşanan farklar AB ile yapılan anlaşmaları ihlal edecek ve uzun vadede Polonya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına kadar gidecek” duyurusunu yaptı.

2015 yılından beri Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) eleştiren Avrupa Birliği olayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI GÖREVİ BIRAKIYOR

Muhalifler, yasa tasarısı sonrasında Yüksek Mahkeme’nin başındaki ismin hükümete yakın kişilerden seçileceğini öne sürdü. Halen Yüksek Mahkeme’nin başında olan Malgorzata Gersdorf, PiS’in zaferinden önce göreve atanmıştı. PiS’i her fırsatta eleştiren Gersdorf’un Nisan ayında görevi bırakması bekleniyor.

Polonya ile birlikte Macaristan’ın da yargıyı ve medyaya baskı uygulaması Avrupa Komisyonu’nun dikkatini çekmişti. Avrupa Komisyonu soruşturma sonucunda iki ülkenin de AB’de oy hakkının alınabileceğini duyurmuştu.

2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılan Polonya, özellikle tarım ve altyapı projelerinde AB’nin fonlarını en çok alan ülke konumundaydı.

Avrupa Birliği içerisinden bir ülkeyi atmak gibi bir mekanizma yok. Avrupa Birliği tarihi içerisinde sadece Birleşik Krallık bloktan ayrılmaya karar verdi. 2016 yılında gerçekleşen referandum ile Britanya ülkeden ayrılmaya karar verirken bu süreç halen devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
PolonyaAvrupa
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Ahmet asan 2019-12-17 18:39:26

Ne absi ab fransayla almanyanin tum kitayi yonetmek icin kurdugu rumun yunanin da crpcilik yancilik yaptigi bir komedi sahnesidir

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