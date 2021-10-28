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Ülkede skandal! Görevine son verildi

İspanya'nın devlet kanalı RTVE'de görev alan Lorena Gonzalez'in skandalı tüm ülkede yankılanıyor. Yaşanan olay sonrası görevine hemen son verildi. İşte tüm detaylar...

28 Ekim 2021 Perşembe 09:31
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Ülkede skandal! Görevine son verildi
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Geçtiğimiz günlerde İspanya'da yayınlanan spor programına yaşanan skandal damga vurdu. Ünlü spiker Lorena Gonzalez'in görevine hemen son verildi. İspanya'nın devlet televizyon kurumunda görev olan muhabir Lorena Gonzalez'in sözleri ülkede şok etkisi yarattı.

IRKÇI İFADELER KULLANDI

Lorena Gonzalez'in Real Madrid'in yeni transferi Eduardo Camavinga'nın tanıtım töreni sırasında ırkçı sözleri ülkede şok etkisi yarattı.

'BU ADAM TAKIM ELBİSESİNDEN DAHA SİYAH'

Camavinga'nın imza töreninde yer alan Lorena Gonzalez'in mikrofonu açık kalınca yer yerinden oynadı. Lorena Gonzalez, "Bu adam takım elbisesinden bile daha siyah" ifadeleri canlı yayından duyuldu. Yaşanan olay sonrası görevine son verilen güzel spikere tepkiler çok büyük.

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

RTVE'den yapılan açıklamada "RTVE, Camavinga'dan özür diler ve bu aşağılayıcı yorumlar nedeniyle derinden pişmanlık duyup kınar. Gereken önlemleri en sert şekilde alacağız." denildi.

GONZALEZ AÇIKLAMA YAPTI

Lorena Gonzalez yaptığı açıklamada özür dilediğini belirtti ve şu sözleri kullandı: İçten özürlerimi sunuyorum. Söz konusu yorum, sporcuya yönelik kötü niyet ve düşünceden yoksundur. Talihsiz olmasına ve mikrofonların kapalı olduğunu düşünmeme rağmen ırkçı ve aşağılayıcı sözlerimin bahanesi yoktur." dedi.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaLorena Gonzalez
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