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"Ülkeme dönüp savaşacağım"

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen eski futbolcu Sergei Rebrov'dan Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Şimdilerde Al-Ain'in teknik direktörlüğünü yapan Ukraynalı isim, sezon sonunda ülkesine dönüp savaşa katılacağını açıkladı.

09 Mart 2022 Çarşamba 09:35
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"Ülkeme dönüp savaşacağım"
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Fenerbahçeli eski futbolcu Ukraynalı Sergei Rebrov, ülkesindeki savaşa katılacağını duyurdu. Şu an Al-Ain'in teknik direktörlüğünü yapan Ukraynalı isim, Rusya-Ukrayna savaşında devam eden barış müzakerelerinden bir sonuç beklemediğini söyledi. Rebrov "Burada sezon biter bitmez ülkeme dönüp savaşacağım! Ben bir uzlaşma olacağını düşünmüyorum. Kafamı futbola veremiyorum. Ülkemizi kurtarmaya çalışan insanlarla gurur duyuyorum. Savaş bir an önce durdurulmalı, başka her şey ikinci planda" diye konuştu.

REBROV: UKRAYNA'DAKİ SAVAŞA KATILACAĞIM

Bir dönem Fenerbahçe'de de futbol oynayan ve şimdilerde Al-Ain'in teknik direktörlüğünü yapan Ukraynalı Rebrov, ülkesinde yaşananlar nedeniyle futbola kesinlikle konsantre olamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Herkes birlik içinde, insanlar sokağa çıkıp direniyor. Biz hayatta kalacağız ve kazanacağız. Uzlaşma sağlanmayacak çünkü Putin'in tavizi yok. Kiev'e gitmek istiyor ve orayı işgal etmek istiyor. Halkımız için savaşacağız. Ben de bir silah alıp savaşa katılacağım"

"Kendimiz için değil, tüm halk için savaşıyoruz. Annem ve babam 3 gündür yerin altında yaşıyor. Ailem yeterince yaşlı ve yaşadıkları yeri terk etmek istemiyor. Ben de bir kaç saatte bir onları arayarak haber alıyorum, elim sürekli telefonda"

"Savaşın başladığı ilk gün oyuncularıma beynimin ülkemde olduğunu ve bana yardım etmeleri gerektiğini söyledim, anlayış gösterdiler ve o zamandan bu zamana kadar üç maç oynadık. Basın toplantılarında, günlük yaşamda ülkemin bayrağını sürekli yanımda taşıyorum. İnsanlara orada olup biteni, gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Ülkesinden uzak olan Ukraynalıların görevi bu."

"Kiev için endişeleniyoruz. Kiev, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden birisi. Yardıma ihtiyacımız var. Hava sahasını kapatmamız gerekiyor. Putin tüm Ukrayna'yı havadan yok etmeye çalışıyor. Bu sadece askeri bir operasyon değil. Ülkemize karşı yapılan gerçek bir savaş"

"Avrupa'nın hızlı tepki vermesine sevindik ancak savaş durmalı, geriye kalan her şey ikinci planda"

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