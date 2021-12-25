Ülkenin en güçlü insanı hayatını kaybetti

Dünya şampiyonu kickboksçu 40 yaşındaki Frédéric Sinistra aşıyı reddeden isimler arasında yer alıyordu. Öyle ki pandemiyi ve virüsün varlığına inanmadığını savunan ağır siklet dünya şampiyonu, koronavirüs aşısı olmayacağını da duyurmuştu.

Açıklamalarıyla gündem olan sporcu geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanarak hastanede bir süre tedavi altında tutuldu. Sinistra o dönemde sosyal medya hesabında şu açıklamada bulundu;

"Bir savaşçı asla tahttan çekilmez!!!!!! Daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim”

Taburcu olduktan sonra ciğerlerinde oluşan hasarla solunum yetmezliği yaşayan şampiyon, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.