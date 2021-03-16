Ultrason dalgaları virüse zarar verebilir

Massachusetts Institute of Technology (MIT) uzmanları tarafından yapılan araştırmada, ultrason dalgalarının ve titreşimlerinin COVID-19’un yapısında bulunan uçların çökmesine ve yırtılmasına yol açabileceği açıklandı.

Ultrason titreşimlerinin tıbbi görüntülemede kullanılan frekanslar dahilinde olması gerektiği belirtilen araştırmada bilim insanları, virüsün bir dizi ultrason frekansındaki titreşimlere tepkisini modellemek için bilgisayar simülasyonları kullandı.

"Titreşimler virüsün dış kabuğuna ve uçlarına hasar verebilir"

Çalışmada, virüsün havada ve sudaki simülasyonlarında, 25 ila 100 megahertz aralığındaki titreşimlerin, virüsün kabuğunu ve sivri uçlarını bir milisaniye içinde çökertmeye ve çatlatmaya başladığı belirlendi.

Araştırma ekibinden MIT'de uygulamalı mekanik profesörü Tomasz Wierzbicki açıklamasında, "Ultrason uyarımı altında koronavirüsün kabuğunun ve sivri uçlarının titreşeceğini, bu titreşimin çokluğu nedeniyle virüsün belirli kısımlarını kırabilecek yükler oluşturacağını kanıtladık. Sonuçta bu titreşimler ve dalgalar, virüsün dış kabuğuna ve uçlarına gözle görülür, muhtemelen içindeki RNA’ya ise gözle görülemeyecek hasarlar verir. Umudumuz, araştırmamızın disiplinler arası bir tartışmayı başlatmasıdır" dedi.

"Olası bir ultrason temelli tedavinin ilk ipucu olabilir"

Araştırmayı yapan bilim insanları, sonuçların başlangıç ​​niteliğinde olduğunu ve virüsün fiziksel özellikleriyle ilgili sınırlı veriye dayandığını belirtti. Bununla birlikte çalışmadan elde ettikleri bulguların, COVID-19 için olası bir ultrason temelli tedavinin ilk ipucu olabileceğini kaydetti.

Bilim insanları açıklamalarında, bir sonraki hedeflerinin ise ultrasonun tedavide nasıl uygulanabileceğini kavramak ve insan vücudunun karmaşıklığı içinde virüse zarar vermedeki tam etkisini belirlemek olduğunu aktardı.