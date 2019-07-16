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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den önemli Türkiye açıklaması!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD yaptırımlarının özellikle Türkiye'nin bankacılık sektörünü hedef alması halinde ülkenin kredi notunun düşürülebileceğini belirtti.

16 Temmuz 2019 Salı 09:25
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den önemli Türkiye açıklaması!

 Türkiye'nin ülke kredi notu analisti Maxim Rybnikov, "Amerikan yaptırımlarının ılımlı olması ve bankaları olumsuz etkilememesi halinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil" açıklamasını yaptı.

S&P, Türkiye’yi B+ kredi notu ve durağan görünümle derecelendiriyor ancak Fitch’in Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi yakında daha fazla not indiriminin olup olmayacağına dair soru işaretleri yarattı.

Başlıca üç kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P, Moody’s ve Fitch, Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin altında derecelendiriyor.

KREDİ NOTUNUN DEĞİŞMESİ PEK OLASI DEĞİL

Türkiye’nin ülke kredi notu analisti Maxim Rybnikov, “Amerikan yaptırımlarının ılımlı olması ve bankaları olumsuz etkilememesi halinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil” açıklamasını yaptı.

Rybnikov, Türkiye B+ kredi notunda birçok riskin dikkate alındığını söyledi. Ancak yaptırımların bankacılık sistemini hedef alması halinde ise bankaların vadesi gelen borcunu çevirmek için yabancı sermaye piyasalarına erişime ihtiyacı olmaya devam ettiğini, bu yüzden böyle bir durumda ülke notunun da düşürülebileceğini ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kredi Derecelendirme Kuruluşu
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