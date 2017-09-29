Uluslararası toplum, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana

Irak Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM), Merkezi Hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında gayrimeşru referandum nedeniyle oluşan krizin çözümü için ara buluculuk teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis'in başkent Bağdat'taki görüşmesinin ardından bakanlık tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Kubis, "BM olarak IKBY ile olan sorunun çözümünde size yardımcı olmaya hazırız. Uluslararası toplum, Irak'ın toprak bütünlüğünden yanadır. Irak, özellikle terör örgütü DEAŞ'a karşı kazandığı zaferin ardından bugün tüm dünyanın ilgi odağı oldu." ifadelerini kullandı.

Kubis, söz konusu ara buluculukla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Irak'ın tüm illerinin DEAŞ'la mücadelede katkısının olduğunu belirten Caferi ise bunun, Irak'ın mezhebi ve etnik olarak bir bütün olduğunu gösterdiğini kaydetti. Bakan Caferi, BM'yi Irak'ta daha etkin rol oynamaya çağırdı.