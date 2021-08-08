Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'uzay oyunları' düzenlendi

Görüntüler, NASA tarafından paylaşıldı. Soyuz Ekibi ve Dragon Ekibi olarak iki takıma ayrılan astronot ve kozmonotlar yer çekimsiz ortamda sıra dışı oyunlarda mücadele etti.

UZAYDA BİR İLK

Tarihin ilk uzay olimpiyatlarında, havada süzülen bir pinpon topunu nefes gücüyle rakip kaleye göndermeyi amaçlayan "elsiz top", "senkronize havada süzülme" ve "uzay cimnastiği" gibi eğlenceli oyunlar yer aldı.

''SOYUZ TAKIMI, TAKIM DRAGON'U YENİLGİYE UĞRATTI!''

NASA'dan yapılan açıklamada ''Soyuz Takımı, senkronize süzülme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane mücadelede Takım Dragon'u yenilgiye uğrattı!" denildi.

İşte ilk kez düzenlenen uzay olimpiyatlarından kareler...