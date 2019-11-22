Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

UNESCO'dan İtalya'ya yaptırım uyarısı

UNESCO, İtalya'da yükselen su seviyesi ile birlikte zarar görmeye başlayan Tarihi San Marco Bazalikası'nın zarar görmesi durumunda Bazalikayı Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılabileceğini bildirdi.

22 Kasım 2019 Cuma 16:30
UNESCO'dan İtalya'ya yaptırım uyarısı

İtalya'nın Venedik kenti bir süredir yaşansel felaketiyle mücadele ediyor. alinan önlemler unesco'yu tatmin etmedi..

Venedik'te su seviyesi son 53 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Kentin sokakları ve ünlü San Marco Meydanı su altında kaldı.

Tarihi San Marco Bazalikası'nın mermer mozaikleri tuzlu suya maruz kaldığı için bir milyar euro hasar oluştu.

UNESCO yöneticileri gerekli önlemlerin alınması için İtalya'yı uyararak San Marco Bazalikası Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılabileceği belirtti. 

UNESCO Dünya Mirası Direktörü, su baskınlarına karşı Venedik'i korumak için gerekli önlemlerin alınmaması halinde yaptırım uygulanacağını açıkladı.

UNESCO yetkilisi, kentin sık sık su baskını sorunu yaşadığına dikkat çekti.  

banner22
Anahtar Kelimeler:
UNESCO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman BM Genel Sekreterine mektup gönderdi
Erhürman BM Genel Sekreterine mektup gönderdi
Afrika Birliği'nden İngiltere'ye: Chagos Takımadaları'ndan çekil
Afrika Birliği'nden İngiltere'ye: Chagos Takımadaları'ndan çekil
İnanılmaz ama gerçek! İki haftada bir deri değiştiriyor
İnanılmaz ama gerçek! İki haftada bir deri değiştiriyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim