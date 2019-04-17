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UNESCO'dan Notre Dame İçin Destek

UNESCO'dan Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna destek...

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:10
UNESCO'dan Notre Dame İçin Destek
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Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Fransa'nın başkenti Paris'te dün çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna destek verecek.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Notre Dame Katedrali'nin UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer aldığını belirterek, örgütün yangında zarar gören katedralin hasar değerlendirmesine ve restorasyon için Fransız yetkililere destek vereceğini söyledi. 

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856 YILLIK TARİH YANDI 

Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. Temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan yapı, Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunuyor.

Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Gotik yapıdaki Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri.

Her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
NOTREDAMEDestekHaberKıbrıs
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