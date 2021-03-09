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UNICEF: Salgın gelecek 10 yılda çocuk evliliklerinde artışa neden olabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım Fonu (UNICEF), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yüzünden okulların kapanması, ekonomik zorluklar ve ailelerin kaybedilmesinin savunmasız kız çocuklarının çocuk yaşta evliliğe maruz kalma riskini artırdığı ve gelecek 10 yılda 10 milyon çocuk evliliğinin daha meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

09 Mart 2021 Salı 09:23
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UNICEF: Salgın gelecek 10 yılda çocuk evliliklerinde artışa neden olabilir

UNICEF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayımladığı yeni analizinde, pandeminin çocuk yaşta evlilikleri artırabileceği riskine dikkati çekti. 

Salgın öncesinde bile 100 milyon kız çocuğunun çocuk yaşta evlilik riskiyle karşı karşıya olduğunu bildiren UNICEF, salgın yüzünden zor durumda olan milyonlarca kız çocuğunun durumunun daha da kötüye gittiği ve gelecek 10 yılda çocuk yaşta evliliklerde 10 milyon daha artış yaşanabileceği uyarısı yaptı. 

UNICEF Direktörü Henrietta Fore ise okulların kapanmasının, çocukların arkadaş çevresinden uzak kalmasının, artan yoksulluğun, ailede yaşanan kayıpların ve hamileliğin "dünyanın hali hazırda söndürmeye çalıştığı çocuk evliliği yangınını körüklediği" değerlendirmesinde bulundu. 

UNICEF'e göre yaklaşık 650 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği tahmin ediliyor ve çocuk yaşta evliliklerin yarısı Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Hindistan ve Nijerya'da yaşanıyor.

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