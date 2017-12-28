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UNICEF'ten çocuk intihar eylemcisi uyarısı

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UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya ve Kamerun'da en az 135 çocuk, intihar eylemlerinde canlı bomba olarak kullanıldı. Bu rakam, önceki seneye göre neredeyse 5 kat daha fazla." ifadelerine yer verildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:48
UNICEF'ten çocuk intihar eylemcisi uyarısı
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Boko Haram örgütünün 2017'de Nijerya'nın kuzeydoğusunda ve Kamerun'da en az 135 çocuğu intihar eylemlerinde canlı bomba olarak kullandığı uyarısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya ve Kamerun'da en az 135 çocuk, intihar eylemlerinde canlı bomba olarak kullanıldı. Bu rakam, önceki seneye göre neredeyse 5 kat daha fazla." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çatışma bölgelerindeki çocukların okul, ev ve oyun alanlarında acımasız şekilde şiddete maruz kaldıkları vurgulandı.

Güney Sudan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerinde çocukların çatışmalardan ve yetersiz beslenmeden etkilendiği ifade edilen açıklamada, "Güney Sudan'da 2013'ten bu yana çatışmalarda 2 bin 300'den fazla çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı. 19 binden fazla çocuk ise silahlı gruplar tarafından silah altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, 2017'de Somali'deki bin 740 çocuğun zorla çatışmaya sokulduğu aktarıldı.

Rapora göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle 850 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkede yaklaşık 200 hastane ve 400 okul saldırıya uğradı.

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