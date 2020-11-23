Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Sahte evrakçılar mahkemeye çıkarıldı
Sahte evrakçılar mahkemeye çıkarıldı

UNICEF: Yemen'de 12 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Henrietta Fore, Yemen'de kıtlık nedeniyle 12 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:18
517 Okunma
UNICEF: Yemen'de 12 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor

UNICEF'in resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında Fore, Yemen'in son yıllarda görülen en kötü kıtlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Fore, Yemen'deki duruma ilişkin "tehlike çanlarının çok uzun bir zamandır çaldığını" belirterek, "12 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Beslenme yetersizliği oranlarının ülkenin bazı bölgelerinde en yüksek seviyeye ulaştığını kaydeden Fore, "5 yaş altındaki 325 binden fazla çocuk, beslenme yetersizliği nedeniyle yaşam savaşı veriyor." uyarısında bulundu.

Fore, Yemen'de beş milyondan fazla çocuğun ise "yüksek düzeyde kolera ve ishal tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna" dikkati çekti.

Yemen'de eskiden beri süregelen fakirlik ve gelişmemişliğin yanı sıra beş yıldır devam eden çatışmaların da çocukları, aileleri şiddet ve hastalık sarmalına sürüklediğini vurgulayan Fore, "COVID-19 pandemisi bu derin krizi çok yakın bir felakete dönüştürdü." ifadelerini kullandı.

Fore, UNICEF'in yıllardır Yemen'e yönelik yardım faaliyetleri sürdürdüğünü hatırlatarak, kuruluşun bu yıl insani yardım faaliyetleri için ihtiyacı olan 535 milyon dolar yerine yalnızca 237 milyon dolar elde edebildiğine dikkati çekerek, ek kaynağa ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Aden'de elektrik kesintisi

Öte yandan, Yemen'in Aden vilayetinde Hasva Elektrik Santrali'nde kaynak sıkıntısı yaşandığı ve vilayetin çoğuna elektrik verilemediği açıklandı.

Yemen Hükümeti Enerji ve Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Musebbehi, Elektrik Kurumunun kaynak sıkıntısı nedeniyle Aden bölgesinde sabah 8'den itibaren elektrik kesintisine gittiğini bildirdi.

Yemen, birçok sektörde olduğu gibi enerji ve elektrik alanında da büyük sıkıntılar yaşıyor. Ülkedeki iç savaş ve akaryakıt aktarımının düzenli sağlanamaması nedeniyle birçok kentte uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan komutandan Doğu Akdeniz'de provokasyon
Yunan komutandan Doğu Akdeniz'de provokasyon
Corona virüsten 48 saat koruyan burun spreyi üretildi
Corona virüsten 48 saat koruyan burun spreyi üretildi
Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim