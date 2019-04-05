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UNICEF’ten korkutan rapor: 1 milyon çocuk etkilenecek!

UNICEF'ten Venezuela'da yaşanan krizden etkilenen çocukların sayısının iki katına çıkmasının beklendiği ve komşu ülkelere de gidenler ile 1.1 milyon çocuğun korunmaya ve yardıma ihtiyaç duyacağı açıklandı.

05 Nisan 2019 Cuma 10:52
UNICEF’ten korkutan rapor: 1 milyon çocuk etkilenecek!
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“Lisi” (Akdoğan) bölgesinde bulunan “Panayias” (Meryem Ana) Kilisesi’nin restorasyonu konusunun son gerçekleştirilen liderler görüşmesinde ele alındığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, sözde “Lisi”(Akdoğan) Belediyesi”nin konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

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Habere göre, sözde “Lisi Belediyesi”, bölgede bulunan Panayias (Meryem Ana Kilisesi) Kilisesi’nin, ayin için yasal sahiplerine verilmesi amacıyla restore edilmesi konusunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği son görüşmede  gündeme getirildiğini savundu.

Belediye Başkanı Andreas Kuris, dün, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile görüştü ve Mavroyannis tarafından bilgilendirildi.

Gazete yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasiadis’e, konuyu inceleyeceği ve geri döneceği şeklinde söylemde bulunduğunu ileri sürdü. 

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Anahtar Kelimeler:
UNICEF
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