UNICEF’ten korkutan rapor: 1 milyon çocuk etkilenecek!

“Lisi” (Akdoğan) bölgesinde bulunan “Panayias” (Meryem Ana) Kilisesi’nin restorasyonu konusunun son gerçekleştirilen liderler görüşmesinde ele alındığı iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, sözde “Lisi”(Akdoğan) Belediyesi”nin konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.
Belediye Başkanı Andreas Kuris, dün, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile görüştü ve Mavroyannis tarafından bilgilendirildi.
Gazete yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasiadis’e, konuyu inceleyeceği ve geri döneceği şeklinde söylemde bulunduğunu ileri sürdü.