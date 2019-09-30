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Üniversite öğrencisi genç, Gundi’yi fena çarptı, parayı da bağışladı

22 yaşındaki İrlandalı üniversite öğrencisi Ross Walsh, kendisini internet üzerinden dolandırmak isteyen bir kişiyi dolandırdı. Öğrenci, dolandırıcının kendi hesabına göndermesini sağladığı 25 sterlini bir yardım kuruluşuna bağışladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:15
Üniversite öğrencisi genç, Gundi’yi fena çarptı, parayı da bağışladı

Ross Walsh ay başında kendisini önemli bir bankacı olarak tanıtan “Solomon Gundi”den bir e-posta aldı.

Gundi, hisse senedi alım satımı yapan şirketine yatırım yapması için Walsh’tan 1000 sterlin istedi, “Şirketimin yarı hissesi karşılığında sizden 1000 sterlinlik yatırım yapmanızı istiyorum” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Walsh, eğlenme amacıyla e-postaya hemen yanıt verdiğini söylüyor:

“Ona teklifini oldukça ilginç bulduğumu, ancak 1000 sterlinin hakaret anlamına geleceğini, o yüzden 50 bin sterlin yatırmak istediğimi söyledim. Sonra ona 50 bin sterlin yatırdığımı gösteren sahte makbuzu gönderdim. Hemen yanıt verdi. Bana paranın henüz hesabına geçmediğini söyledi.”

Bunun üzerine Walsh, Gundi’ye, bankasının hesabın sahte olmasından şüphelendiği için para transferini gerçekleştirmediğini anlattı.

Hatta Walsh, vergilendirilmeden kaçınmak için ikilinin şifreli konuşmasını bile önerdi. Önerdiği terminoloji, Gaelic Atletizm Birliği’nin bir spor dalı için kullandığı terminolojiydi.

“O AN TUZAĞA DÜŞTÜ”

Walsh, Gundi’ye, bankasının para transferini yapmadan önce işlemin dolandırıcılık olmadığından emin olmak istediğini söyleyerek, bunun için yapması gerekenleri anlattı:

“Ona, bu hesabın sahte olmadığını kanıtlamak için, o hesaptan kendi hesabıma ufak bir miktar para gönderilmesi gerektiğini, aksi takdirde bankanın para transferi yapmayı reddettiğini söyledim. O zaman tuzağa düştü.”

Walsh hesabına 25 sterlin gönderildikten sonra, Gundi’ye dolandırıldığını açıkladı.

“Solomon, sana bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum” diyen Walsh, ona bir kanser yardım derneğine yaptığı 25 sterlinlik bağışın dekontunu gönderdi.

İrlandalı öğrenci bu durumu polise bildirmemiş. Solomon Gundi’nin hesabı kapatılmış.

Irish Times gazetesine konuşan Ross Walsh, internet üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan kişileri daha önce de dolandırdığını söyledi.

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