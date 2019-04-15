Üniversitede feci olay… Fotoğraf uğruna canından oldu!

Sosyal medya insanların hayatına girdiğinden beri, fotoğraf çekme çılgınlığı bambaşka bir boyut aldı. Bu çılgınlık kimi zaman tehlikeli boyutlara ulaşırken, bunun son örneği ABD’de bir üniversitede yaşandı.

22 yaşındaki Fordham Üniversitesi son sınıf öğrencisi Sydney Paige Monfries, New York'u panoramik fotoğraflamak isterken canından oldu.

Polisin elde ettiği bilgilere göre bir dergide stajyer fotoğrafçılık da yapan Monfries, sabaha karşı arkadaşlarıyla birlikte okulun saat kulesine çıktı. Gazetecilik bölümü öğrencisi olan Monfries, fotoğraf çekimi sırasında dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Genç kızın düştüğü saat kulesi.

Kanlar içinde kalan genç kız arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Monfries doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TAYFUN HOPALI / ABD