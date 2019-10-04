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Ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyumu salladı

04 Ekim 2019 Cuma 11:41
Ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyumu salladı

Ünlü marka, tanıtım yüzü olarak seçtiği genç modelle, podyumda bir tür devrim yaptı.

Kısa bir süre önce sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede genç bir Ermeni model de podyuma çıktı. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekti.

Bunun sırrı da modelin fiziksel görüntüsünde gizli. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı.

Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.

Firmanın bu kadar radikal bir karar alıp moda dünyasının yerleşik kalıplarına meydan okumasının altında, benzerine 'sıfır beden' modellere karşı ortaya çıkan ve giderek yayılan "bedensel pozitivizm" akımında rastlanan bir fikir var. Firma, ürünlerinin daha fazla akılda kalması için, kendisi de daha fazla dikkat çeken Armine Harutyunyan ile çalışmayı tercih etmiş. Ayrıca , güzellik konusunda geçerli olan ayrımcılığa da bir başkaldırı niteliğinde bu tercih. 

Üstelik Armine Harutyunyan firmanın bu yıl için seçtiği tek tanıtım yüzü değil. Tıpkı onun gibi genel geçer model anlayışına uymayan ama estetiksiz ve makyajsız halleriyle çok çekici görünen kadın ve erkek modeller firmanın kampanyalarında görev alacak.

Milano Moda Haftası'nda birçok meslektaşının hayallerini süsleyen firmanın defiilesine çıkan Harutyunyan sadece bir model değil aynı zamanda bir sanatçı.

Yerevan'da dünyaya gelen Armine Harutyunyan'ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkesinin önde gelen sanatçılarından biri. Armine de onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktor.

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Anahtar Kelimeler:
Armine Harutyunyan
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