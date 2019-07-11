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Ünlü Kıbrıslı oyuncu tanınmayacak halde

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, son haliyle tanınmayacak hale geldi...

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:34
Ünlü Kıbrıslı oyuncu tanınmayacak halde

Hakan Muhafız dizisinin başrollerinden biri olan Hazar Ergüçlü, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını hem şaşırttı hem hayal kırıklığına uğrattı. Saçlarını ve kaşlarını sarıya boyatan oyuncu pek çok takipçisinden ‘Hemen eski haline dön’ gibi yorumlar aldı.

Based Istanbul dergisi için kamera karşısına geçen ve Zeynep Özkanca’ya poz veren Ergüçlü, çekimdeki stiliyle de şaşkınlık yarattı. İşte Hazar Ergüçlü’nün son hali…

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü
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.. 2019-07-11 10:02:00

Orospulugun cesit turlusu 50 60 yasindaki zenginlerin altina yatmadan kiz kendini mindar edmis geri gelelim yolda gorsem donup 2.yi bakacagm bir tipda deil

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