Ünlü mankeni siyah diye otele almadılar

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, bir arkadaşı ile birlikte Fransa’ya gitti ama siyahi olduğu için otele alınmadı. Fransa’nın güney bölgesinde yer alan otelin ismini vermeyen Campbell, Paris Match’e verdiği röportajda, davet edildikleri etkinliğin aynı otelde düzenlendiğini ama buna rağmen ‘Otel tamamen dolu’ bahanesiyle içeriye alınmadığını, kendinden sonra gelen müşterilere ise oda verildiğini belirtti.

Olayı ‘iğrenç’ olarak tanımlayan İngiliz model ayrıca “Bu tür olaylar kendimi ifade etmeye devam etmek için bana ilham veriyor” ifadelerini kullandı. Campbell, “Cannes Film Festivali’nin devam etmekte olduğu güney Fransa’da bir kasabadaydım ve aynı kasabadaki bir otelde düzenlenen etkinliğe davet edilmiştim. Beni ve arkadaşımı ten rengimizden ötürü içeri almadılar” ifadelerini kullandı.