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Ünlü müzede büyük şok! Kayıplara karıştı

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:25
Ünlü müzede büyük şok! Kayıplara karıştı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki ünlü Tretyakovskaya Galerisi'nden ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuincinin Ay-Petri.Kırım adlı tablosu çalındı. Polis operasyonuyla tabloyu çalan kişi yakalandı ve tablo bulundu.

Moskova’daki ünlü Tretyakovskaya Galerisi’nden Rus ressam İvanoviç Kuinci’nin “Ay-Petri.Kırım” adlı tablosunu çalan şüpheli yakalandı. Tablo, şüphelinin söylediği adreste bulundu.

TASS ajansı, güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelinin kısa süre sonra yakalandığını; şüphelinin tabloyu yapımı süren bir binaya sakladığını söylediğini; polisin belirtilen adreste tabloyu bulduğunu yazdı.

Ajans, 31 yaşındaki şüphelinin Aralık 2018’de uyuşturucular ile yakalandığını; mahkemesinin sürdüğünü ve yurtdışına çıkış yasağının bulunduğunu yazdı.

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Eserin, St. Petersburg Rus Müzesi’nden sergilenmek üzere Tretyakovskaya Galerisi’ne götürüldüğü; olayın da burada gerçekleştiği belirtildi.

“MÜZE GÖREVLİSİ SANDILAR”

Tretyakovskya Galerisi’nde ziyaretçilerin içeride olduğu sırada duvardan tabloyu indiren şüpheli, sanat eserini çalarak kayıplara karıştı. Görgü tanıkları, tabloyu götüren kişinin önce müze görevlisi olduğunu düşündüklerini, ancak birkaç dakika sonra tablonun çalındığının anlaşıldığını anlattı.

Yerel basın, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci’nin 1898-1908 yılları arasında tamamladığı “Ay-Petri.Kırım” adlı yağlı boya tablonun değerinin yaklaşık 1 milyon Doların üzerinde olduğunu duyurdu.

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Müze
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