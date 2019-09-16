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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock topluluğu The Cars'ın solisti Ric Ocasek, 75 yaşında New York'ta hayatını kaybetti. Amerikalı yıldızın New York'taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:50
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

New York Emniyeti’nden CNN’e yapılan açıklamada, Manhattan’da bir evde yerel saatle 16.00’da “bilincini kaybetmiş bir erkek” bulunduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Kimliği polis tarafından teyit edilen Ric Ocasek’in olay yerinde öldüğü açıklandı. Ocasek’in neden öldüğü ise henüz bilinmiyor.

New Wave’in önemli temsilcilerinden olan The Cars topluluğu, 1970’li ve 80’li yıllarda “My Best Friend’s Girl” ve “Drive” gibi şarkılarıyla şöhrete kavuşmuştu.

Ocasek ve lise arkadaşı Benjamin Orr tarafından 1970’lerin ortalarında kurulan The Cars, MTV kanalının ilk yıllarında ana dayanaklarından biriydi. Grubun “Double Life” adlı klibi, kanalda yayınlanan 21’inci video klip olmuştu.

Ocasek, 1984 tarihli “Drive” şarkısının klibinde tanıştığı 54 yaşındaki Model Paulina Porizkova ile evliydi. İki çocukları bulunan çift geçen yıl ayrılmıştı.

Ocasek, 1984 tarihli “You Might Think”te olduğu gibi The Cars’ın birçok klibinde göründüğü haliyle, taranmamış saçları ve güneş gözlükleriyle hafızalarda yer edinmişti.

Ocasek ve The Cars, geçen yıl Cleveland’da bulunan ‘Rock & Rall Holl of Fame Müzesi’ne dahil edilmişti.

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