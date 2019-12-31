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Ünlü şarkıcı şaşkına çevirdi: Uzaylılarla seks yapmayı reddettim, çünkü…

İngiliz pop müzik ikilisi Erasure'ın solisti Andy Bell, Londra'daki evinde kendisini ziyarete geldiğini öne sürdüğü uzaylılarla seks yapmayı eşcinsel olduğu gerekçesiyle reddettiğini söyledi.

31 Aralık 2019 Salı 13:34
Ünlü şarkıcı şaşkına çevirdi: Uzaylılarla seks yapmayı reddettim, çünkü…

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Belly, Londra’nın doğusundaki Limehouse semtindeki evinde bir gecede bin uzay aracı ve “uçan melek” tarafından ziyaret edildiğini iddia etti.

Evine gelen uzaylıları geri çevirdiğini söyleyen 55 yaşındaki şarkıcı, “Meleklerden biri, bir uzaylıyla seks yapmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek isteyip istemediğimi sordu” dedi.

Uzaylılarla ilişkiye hazır olmadığını çünkü hepsinin tüm cinsiyetlere sahip olduğunu ve ‘karışık’ olduklarını söyleyen Andy Bell, “Beni durduran şey buydu, çünkü eşcinsel olduğumu söylüyorum ve onların cinsel deneyimi ne eşcinsel ne de heteroseksüel. İkisi karışık. Bir kadınla yapmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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