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Ünlü şarkıcıya sahnede şok… Bir anda suratında patladı!

Coachella'da sahne alan isimlerden Ariana Grande şok bir protestoyla karşılaştı. Ücret tartışmalarının hedefinde olan Grande'ye bir seyirci limon fırlatarak suratından vurdu.

23 Nisan 2019 Salı 12:44
Ünlü şarkıcıya sahnede şok… Bir anda suratında patladı!
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ABD’nin en ünlü festivallerinden Coachella tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü isimler festivale akın ederken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla festival heyecanını anbean hayranlarına aktarıyor.

Festivalde Pazar günü sahne alan Ariana Grande’nin performansı sırasında küçük çaplı bir şok yaşadığı ortaya çıktı.

Grande konserden önce bu kareyi paylaşmıştı.

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Sosyal medyada yayılan görüntülere göre seyirciler arasındaki bir kişi, Grande sahnenin ucuna yaklaştığı sırada limon fırlattı.

Limon suratına isabet eden 25 yaşındaki şarkıcı neye uğradığını şaşırırken,toparlanarak performansını sürdürdü.

SÜRPRİZ İSİM BİEBER

Limonlu protestonun, ünlü şarkıcı Beyonce’un 2016 yılındaki ‘Limonata’ adlı albümüne gönderme olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde Grande’nin, Beyonce’un 2018’de Coachella’da aldığı ücretin 2 katını aldığı iddia edilmiş, Beyonce hayranları buna ateş püskürmüştü.

Öte yandan Grande’ye konserin ilerleyen dakikalarında sürpriz bir isim eşlik etti. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Grande’yle düet yaparken, 2 yıl sonra ilk kez sahnede olduğunu söyleyen Bieber, albümünün yakında çıkacağı haberini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
şarkıcıHaberKKTC
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