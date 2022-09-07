Ünlü şirketin kaçırılan varisinin cansız bedeni bulundu

Amerika'nın en büyük bir toptan dağıtım şirketlerinden olan Orgill’in sahibi milyarder iş insanı Joseph Orgill’in torunu Eliza Fletcher cuma günü koşuya çıktığı sırada kaçırılmış ve bir daha haber alınamamıştı.

Polis dün Memphis yakınlarında bulunan cesedin kayıp Eliza'ya ait olduğunu açıkladı.

34 yaşındaki iki çocuk annesi Fletcher, sabahın erken saatlerinde koşu yaparken kaçırılmış polis, güvenlik kamerası görüntülerinde bir adamın siyah bir GMC SUV'den inerken görüldüğünü ve Fletcher olduğu düşünülen bir kadını zorla araca bindirirken görüldüğünü söyledi.

Olay yerinde Fletcher’a ait cep telefonu ve şüpheli 38 yaşındaki Cleotha Abston'a ait olduğu düşünülen bir çift terlik bulundu. Şüpheli Abston, Cumartesi sabahı tutuklandı ama Elize Fletcher'ın yerini söylemedi.

Polis Memphis'de bulunan cesedin Eliza Fletcher'e ait olduğunu açıkladı. Simdi Cleotha Abston birinci derecede cinayet suçlamasıyla yargılanacak.

KAYNAK : CUMHURİYET