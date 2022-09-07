Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Flaş Haber
Başkanlar yetkisiz kaldı!
Kapat

Ünlü şirketin kaçırılan varisinin cansız bedeni bulundu

Hafta sonu kaybolan ve kaçırıldığı ortaya çıkan Orgill isimli şirketin varisi Eliza Fletcher'ın cansız bedeni bulundu.

07 Eylül 2022 Çarşamba 10:23
730 Okunma
Ünlü şirketin kaçırılan varisinin cansız bedeni bulundu


Amerika'nın en büyük bir toptan dağıtım şirketlerinden olan Orgill’in sahibi milyarder iş insanı Joseph Orgill’in torunu Eliza Fletcher cuma günü koşuya çıktığı sırada kaçırılmış ve bir daha haber alınamamıştı.

Polis dün Memphis yakınlarında bulunan cesedin kayıp Eliza'ya ait olduğunu açıkladı.

34 yaşındaki iki çocuk annesi Fletcher, sabahın erken saatlerinde koşu yaparken kaçırılmış polis, güvenlik kamerası görüntülerinde bir adamın siyah bir GMC SUV'den inerken görüldüğünü ve Fletcher olduğu düşünülen bir kadını zorla araca bindirirken görüldüğünü söyledi.

Olay yerinde Fletcher’a ait cep telefonu ve şüpheli 38 yaşındaki Cleotha Abston'a ait olduğu düşünülen bir çift terlik bulundu. Şüpheli Abston, Cumartesi sabahı tutuklandı ama Elize Fletcher'ın yerini söylemedi.

Polis Memphis'de bulunan cesedin Eliza Fletcher'e ait olduğunu açıkladı. Simdi Cleotha Abston birinci derecede cinayet suçlamasıyla yargılanacak.

KAYNAK : CUMHURİYET

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor
Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor
İngiltere'deki çarkıfelek yarışmasında "enerji faturası" ödül oldu
İngiltere'deki çarkıfelek yarışmasında "enerji faturası" ödül oldu
Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...
Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim