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Ünlü sunucu istifa edip itfaiyeci oldu

Ünlü sunucu Beccy Barr, BBC'deki işini bıraktı ve babasının izinden gidip, Lanchashire İtfaiyesi'nde görev yapmaya karar verdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:03
Ünlü sunucu istifa edip itfaiyeci oldu

Lancester kentinde yaşayan 41 yaşındaki gazeteci, 20 yıllık gazetecilik kariyerinin ardından Eylül’de itfaiyecilik yapmaya başlayacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Beccy Barr’ın babası Roy Barr da, 20 yıl boyunca aynı yerde itfaiyecilik yapmıştı.

Barr, yeni kariyerinin kendisini hem heyecanlandırdığını hem de korkuttuğunu söyledi.

Barr “Gazeteciliği hala seviyorum ama yaklaşık 20 yıl oldu ve bir değişiklik yapmaya hazırım” dedi.

20’li yaşlarının başlarında gazetecilik yapmaya başlayan Barr, daha önce Bloomberg ve CNBC’de çalışmıştı.

Barr “İnsanların size hikayelerini anlatması için güven duyması büyük bir ayrıcalık, en çok özleyeceğim şey de bu” dedi.

Ancak Barr artık farklı bir kariyer edinme “en başından yeni bir meslek öğrenme” zamanının geldiğini vurguladı.

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