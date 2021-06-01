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Ünlü virolog muhtemel 'yeni salgının' adını açıkladı

ABD'nin önde gelen virologlarından Profesör Peter Hotez çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Hotez henüz COVID-19 hayatımızdan çıkmamışken yeni virüsün adını koydu.

01 Haziran 2021 Salı 10:08
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Ünlü virolog muhtemel 'yeni salgının' adını açıkladı

2019'un son günlerinde ilk olarak Wuhan'da görülen koronavirüs (COVID-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ediyor.

3.5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan COVID-19 bitmeden oldukça korkutucu bir uyarı geldi.

ABD'li ünlü virolog Profesör Peter Hotez salgın ile ilgili yaptığı açıklamada "COVID-19'un kökenlerini tam olarak anlamazsak COVID-26 ve COVID-32 de çıkacak" dedi.

ABD'de yayın yapan NBC televizyonunun "Meet The Press" programına konuk olan Hotez, virüsün kökeninin bulunmasının gelecekteki salgınların önlenmesinde kilit bir role sahip olduğunun altını çizdi.

İstihbarat araştırmanın tek başına yeterli olmadığını belirten Hotexz, bilim insanlarının 6 ila 12 ay boyunca Wuhan'da araştırma yapması gerektiğini söyledi.

Son haftalarda COVID-19'un Wuhan'dali laboratuvardan sızdığı iddiaları sıkça gündeme gelmişti.

ABD'nin ulaştığı Çin'in 'koronavirüs raporlar' bu iddiaları güçlendirirken, pek çok bilim insanı bu iddianın araştırılması çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Biden ise geçtiğimiz hafta konu ile ilgili detaylı bir araştırma yapılması emri vermişti.

Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.

DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Covid19Yeni Salgın
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