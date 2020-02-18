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Ürdün'de alarm

Muhtemel çekirge istilasına karşı alarm durumuna geçildi.

18 Şubat 2020 Salı 17:40
Ürdün'de alarm
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Ürdün'de, Suudi Arabistan sınırından gelebilecek muhtemel çöl çekirgesi istilasına karşı yüksek teyakkuz durumuna geçildi. 

Ürdün Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Bakanı İbrahim el-Şahahide, çekirgelerle mücadele için ilgili kurumlara alarm durumunun en üst düzeye çıkarılması talimatı verdi. 

Şahahide, üç aydan uzun süredir devam eden takipler sonucu çekirgelerin Ürdün sınırına 500 kilometre uzaklıktaki Hail bölgesi başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın kuzey ve güney bölgelerine ulaştığının gözlenmesi üzerine böyle bir karar alındığını belirtti. 

Yemen'den Suudi Arabistan'a ilerleyen çekirge sürülerinin ciddi şekilde takip edildiğini aktaran Şahahide, bakanlıktaki yetkili ve nitelikli kadroların yanı sıra bu konuda kendilerine destek verecek tüm tarafların da hazır tutulduğunu aktardı. 

Şahahide ayrıca başkent Amman'daki Merkezi Teyakkuz Odası ile kurumun güney kentlerdeki şubelerini harekete geçirdiklerini kaydetti. 

Ürdün'de geçtiğimiz yıllarda birçok ülkeyi etkileyen çekirge sürüleri ortaya çıkmıştı. 

Bir kilometrekarede bulunan 40-80 milyon çöl çekirgesinin, bir gün içerisinde 35 bin kişinin yiyeceği gıdayı tükettiğini belirtiliyor.

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Ürdünde Alarm
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